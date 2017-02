Homem nu invade 1º BIS e morre após lutar com militar

Um homem, que não teve o nome revelado, morreu após invadir 1º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), que pertence ao Comando Militar da Amazônia (CMA), localizado avenida São Jorge, Zona Oeste de Manaus, e travar uma luta corporal com um militar. O caso aconteceu por volta das 10h30 desta terça-feira (21).

De acordo com a sessão de comunicação do Exército Brasileiro, por meio de nota, o homem invadiu o local e estava sem roupas e sem identificação. Quando abordou um dos militares, que também não teve o nome revelado. Desarmado, ele travou luta corporal com o invasor, que acabou morrendo.

O motivo da morte não foi informada pelo CMA, mas será investigada pela Polícia Civil. O corpo deve passar pelo exame de necropsia e confirmará se o homem morreu por asfixia, proveniente de algum golpe, por espancamento ou outra motivação.

Ainda conforme a nota à imprensa, o Comando Militar informou que já instaurou um procedimento investigativo para resolver a situação. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e aguarda por identificação.

Manoela Moura

EM TEMPO