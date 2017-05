Homem não identificado é executado a tiros na Compensa

Na madrugada desta terça-feira (23) um homem ainda não identificado, aparentando ter entre 25 e 30 anos, foi assassinado com quatro tiros na rua Coronel Cyrillo Neves, Compensa 2, Zona Oeste de Manaus.

Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que estavam em um patrulhamento de rotina pela região, ouviram os disparos de arma de fogo e encontraram o corpo do homem perto da Ponte Rio Negro. De acordo com a equipe policial, o corpo do homem foi encontrado com as mãos amarradas e com uma fita enrolada no pescoço. O homem foi atingido com três tiros na cabeça e um nas costas.

A autoria e a motivação do crime são desconhecidas. Ainda de acordo com os policiais, não foi encontrada nenhuma testemunha no local do crime. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde aguarda por identificação.

O homem tem cor parda, 1,70 metro de altura e estava usando apenas uma bermuda jeans. O corpo também possui diversas tatuagens: um dragão no peito e ombro, a figura de um palhaço nas costas com nome “Júnior”, uma tribal no antebraço esquerdo e um desenho de pica-pau com o nome “Lucas” e as iniciais “JR”.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO