Homem não aceita fim de relacionamento e mata atual companheiro da ex-mulher no Japiim

Um homem, identificado apenas como David, de aproximadamente 28 anos de idade, foi morto com cincos tiros, na tarde deste domingo (8), na rua Portugal, bairro Japiim, Zona Sul. De acordo com testemunhas, o crime teria sido motivado por ciúmes.

A execução ocorreu por volta das 12h, no momento em que a vítima estava chegando em casa. De acordo com um vizinho, que preferiu não se identificar, David estava sendo perseguido pelo ex-marido da sua companheira, que também não teve o nome revelado.

“Supostamente esse rapaz tenha sido morto pelo ex-marido da sua atual esposa. Ele se mudou para o Japiim há 15 dias. David comentou com alguém da vila que teria se separado para viver com ela e que ela também se separou para ficar com ele. Mas, o ex-marido dela não aceitou o fim do relacionamento e teria o ameaçado de morte. Hoje, como o movimento na rua é bem fraco, ele aproveitou que David estava guardando a moto na garagem, sem preocupação nenhuma, chegou sem que ninguém percebesse e disparou cinco tiros na cabeça dele”, relatou o vizinho.

Ainda segundo a testemunha, após o crime, o autor dos disparos teria fugido em uma outra moto, de modelo e placas não identificadas. Outros moradores da vila, com medo, evitaram falar sobre o caso e optaram por fechar as portas e janelas das casas onde residem.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), localizado na Zona Norte, onde ficará aguardando reconhecimento e liberação da família. O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

EM TEMPO