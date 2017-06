Homem morre no Jorge Teixeira após ser baleado com filha de dois anos no colo

Na manhã desta terça-feira, moradores lavavam o local do crime – Foto: Daniel Landazuri

O vendedor Bruno dos Santos Januário, de 26 anos, foi morto com dois tiros na cabeça, com a filha de dois anos no colo. O crime aconteceu por volta das 23h da noite desta segunda-feira (19), a poucos metros da casa onde morava, na rua Alfazema, conjunto João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com os familiares, Bruno retornava para casa, acompanhado pela esposa e filha, após sair para comprar um refrigerante. Dois homens, em uma motocicleta, abordaram a vítima e atiraram na cabeça dele, atingindo-o de raspão. No momento da ação, o vendedor caiu em cima da filha, na tentativa de protegê-la.

“Depois que ele levou o tiro de raspão, ficou por cima da filha dele. Os suspeitos se aproximaram e deram outro tiro na cabeça dele. Minha neta ficou toda machucada, com diversos ferimentos no corpinho. Por pouco a esposa dele também não foi atingida”, contou a mãe da vítima, que preferiu não ter o nome divulgado.

A mãe do vendedor disse também, que Bruno não era envolvido com o crime. Segundo ela, o rapaz trabalhava honestamente para sustentar a família. “Meu filho era trabalhador, vendia DVD no Centro. Arrancaram um pedaço de mim. Nesse mundo de injustiça, onde o bandido é solto após pagar fiança, espero que esse crime não fique impune”, lamentou a dona de casa.

Após o crime, os suspeitos fugiram e Bruno morreu no local. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A vítima deixou a esposa e quatro filhos, de seis, cinco, dois e um ano de idade.

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), atenderam a ocorrência, mas nenhum suspeito foi preso. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO