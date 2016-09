Homem morre no 28 de Agosto após ser baleado com três tiros no São Jorge

No fim da tarde desta sexta-feira (30), Carlos André Santiago da Costa, de 41 anos, morreu após ser alvejado com três tiros na frente de um posto de lava jato que possuía, situado na rua Senador Cunha Melo, bairro São Jorge, nas proximidades da avenida Brasil, Zona Oeste da capital amazonense.

De acordo com policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foram acionados por populares, assim que chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida por vizinhos.

“Segundo os populares, dois homens chegaram em uma motocicleta vermelha, de placa não informada, se aproximaram da vítima e dispararam. Carlos estava em frente do lava jato quando foi surpreendido pel a ação dos criminosos. A dupla fugiu e ele foi socorrido pelos moradores”, disse o tenente Cardoso que atendeu a ocorrência.

O caso aconteceu por volta das 16h20 e algumas pessoas testemunharam a execução do comerciante. Ele foi alvejado com três tiros: um no tórax, outro nas costas e o terceiro no braço. Carlos ainda chegou a dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, onde foi à óbito.

De acordo com a polícia, a vítima era conhecida na área por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. Os dados disponíveis no site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) apontam que Carlos André tem duas passagens pela polícia, uma pelo crime de injúria e outra por posse de drogas para consumo pessoal.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) vai investigar o crime.

Por equipe EM TEMPO online