Homem morre esmagado por ônibus após colidir moto com carro na Alameda Cosme Ferreira

Um homem identificado como Josemir Ferreira Ramos, 35, morreu na manhã desta terça-feira (20), por volta das 6h10, após ter parte do corpo esmagado por um ônibus articulado da linha 600. O acidente ocorreu na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

O acidente ocorreu no sentido bairro/Centro. Conforme informações de populares, o homem estava em uma motocicleta, quando bateu na traseira de um carro modelo Corolla, perdeu o equilíbrio e caiu na pista. Nesse momento, o ônibus articulado passou por cima de uma parte do corpo de Josemir.

Os motoristas do ônibus e do carro, que seria um militar das Forças Armadas, estão no local aguardando a perícia.

Devido ao acidente, o trânsito ficou congestionado no local. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia de Trânsito (Manaustrans) estão orientando os condutores que tentam trafegar pela avenida.

Mais informações em instantes