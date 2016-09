Homem morre em SPA após ser esfaqueado em tentativa de assalto no Tarumã

O autônomo Cláudio Cruz de Aquino, 37, morreu no Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do bairro Alvorada, na Zona Oeste de Manaus, após ser esfaqueado no pescoço, durante uma suposta tentativa de assalto, no bairro Tarumã, na mesma Zona.

Consta no livro do Instituto Médico Legal (IML) que o crime ocorreu por volta das 21h, no momento em que a vítima estava caminhando pela avenida do Turismo. O homem foi abordado por um suspeito que teria anunciado o assalto.

A vítima teria reagido e chegado a travar uma luta corporal com o assaltante, mas, durante a briga, o criminoso desferiu um golpe de faca no pescoço do autônomo. Após cometer o crime, o suspeito fugiu sem ser identificado.

Populares que passavam pelo local no momento do fato acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Claudio foi levado para o SPA da Alvorada, mas morreu minutos depois de dar entrada na unidade hospitalar.

Na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que vai investigar o crime, não tinha informações a respeito do caso, pois segundo um investigador a equipe não foi ao local do homicídio, devido à falta de efetivo.

Por equipe EM TEMPO Online