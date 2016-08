Homem morre em colisão entre moto e caminhão, na estrada de Balbina

Rogério Moraes Alves da Silva, 29, morreu na noite dessa quinta-feira (25), por volta das 19h, após colidir a motocicleta que conduzia com um caminhão. A fatalidade aconteceu no quilometro 23, da estrada de Balbina, nas proximidades de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus).

Conforme consta no relatório do Centro Integrado de Operações (Ciops), a vítima estava em uma motocicleta modelo Honda Titan, de cor vermelha, placa JXL-5145, no sentido de Presidente Figueiredo, quando colidiu frontalmente com o caminhão modelo VW 710, placa JWM-1471, que estava no sentido de Balbina.

Devido à gravida da colisão, Rogerio morreu na hora. De acordo com informações de testemunhas, o trecho onde ocorreu o fato estava com muita neblina, o que possivelmente teria ocasionado o acidente. A polícia foi acionada por outros condutores que passavam pelo local no momento da fatalidade.

O caminhão foi conduzido ainda na noite de ontem para o pátio da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município. No veículo, era possível ver as marcas de sangue de onde o corpo de Rogerio bateu.

O motorista do caminhão, identificado como Eloy de Oliveira Pinto, também foi levado para a delegacia de Presidente Figueiredo, onde foi ouvido e liberado. Ele responderá em liberdade pelo crime de homicídio culposo de trânsito (quando não há a intenção de matar).

Por equipe EM TEMPO Online

Colaborou Jackson Salvaterra