Homem morre atropelado por taxi quando atravessava avenida Constantino Nery

Um homem, até o momento não identificado, morreu após ser atropelado por um táxi, na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus. O fato aconteceu por volta da meia noite desde domingo (20).

De acordo com a polícia, o acidente ocorreu no sentido Centro/bairro, no instante que o homem atravessava a avenida.

Em depoimento à polícia, o condutor do veículo, o taxista identificado como Gustavo Mizael Morais da Silva Santos, 20, informou que viu quando o homem estava atravessando a via, mas sem motivo aparente, a vítima parou no meio da avenida.

Conforme o taxista, ele ainda tentou frear o carro, porém não conseguiu parar em tempo e acabou atropelando o homem. Ele ainda relatou que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para socorrer a vítima, mas ao chegar no local, a equipe médica constatou que o homem já estava morto.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e foi levado para a sede do órgão, na Zona Norte, onde aguarda a identificação dos familiares. A vítima, que tem cabelos pretos e curtos, trajava uma camisa, de cor branca, calça jeans e tênis preto.

O taxista foi conduzido para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado. Na delegacia, foi estipulada uma fiança no valor de R$ 1,8 mil, que o motorista pagou, e por esta razão, ele foi liberado.

Gustavo foi autuado pelo crime de homicídio culposo (quando não há a intenção de matar) por condução de veículo automotor e responderá o crime em liberdade.

