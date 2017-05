Homem morre atropelado por micro-ônibus na BR-319

Um homem, até o momento não identificado, morreu após ser atropelado por um micro-ônibus na noite deste domingo (28), no quilômetro 96 da BR-319, que fica no município do Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus).

Moradores da margem da rodovia ouviram um estrondo quando um micro-ônibus que fazia linha Manaus/Castanho passava na rodovia. Ao saírem para ver o que tinha acontecido, viram o homem desconhecido jogado no chão.

Devido à intensidade da colisão, a vítima teve ferimentos graves na cabeça, além de escoriações pelo corpo. Policiais militares, que estavam de folga, passaram pelo local minutos após o acidente e prestaram os primeiros socorros. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda segundo testemunhas, a vítima estava a pé, descalço e aparentava estar embriagado, pois estava com o cheiro de álcool muito forte.

Conforme o registro do Instituto Médico Legal (IML), a vítima aparenta ter entre 25 e 30 anos e estava trajando blusa preta e calça Jens. Para ajudar na identificação, o IML informou que o homem tem 1, 70 metro de altura, cabelos lisos, e possui uma tatuagem com a imagem de cristo no antebraço direito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e o caso será investigado

Com informações de Wesley Lira

EM TEMPO