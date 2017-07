Homem morre após ser espancado na Zona Leste por suposta tentativa de roubo

Crime ocorreu no bairro Alfredo Nascimento 2 – Daniel Landazuri

Um homem, de nome e idade não identificados até o momento, foi removido do Pronto Socorro Platão Araújo, na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus, pelo Instituto Médico Legal, após ser espancado na rua Emanuel, bairro Alfredo Nascimento 2, zona Norte da capital amazonense. Ele era suspeito de efetuar assaltos naquela região, nesta terça-feira (18).

Segundo uma fonte da Polícia Civil, por volta do meio dia, o suspeito estava em uma moto com restrição de roubo, quando foi contido por moradores que passaram a espancá-lo. Uma ambulância do Samu foi deslocada e resgatou o homem, que já chegou sem vida ao Pronto Socorro Platão Araújo.

O IML informou que o corpo estava passando pelas análises pós morte, e ainda não havia definido a causa do óbito. No entanto, várias marcas de agressões e pauladas podiam ser identificadas no corpo da vítima, especialmente na altura do rosto e cabeça.

