Homem morre após ser esfaqueado no peito por adolescentes durante festa em Borba

Um homem morreu após ser esfaqueado no peito durante uma discussão no município de Borba (distante 150 quilômetros de Manaus). O caso aconteceu na madrugada deste sábado (22), nas proximidades do ‘Clube Esquina do Forró’, no Centro da cidade.

Segundo policiais militares do município, Reule Nobre Valente, 33, havia discutido com dois adolescentes no clube de festas minutos antes de ser golpeado pela dupla. Os dois menores saíram do local e retornaram em uma motocicleta, de características não informadas, portando duas facas. Eles encontraram a vítima em uma rua próxima e voltaram a discutir. Reule acabou sendo atingido com um golpe profundo no peito.

Reule foi socorrido por populares e levado ao Hospital Vó Mundoca, situado avenida Amazonas, bairro Cristo Rei, mas não resistiu ao ferimento e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Os dois adolescentes, um de 15 e outro de 17 anos, foram e apresentados no 74º Delegacia Interativa de Polícia de Borba (DIP).

