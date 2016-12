Homem morre após ser eletrocutado durante trabalho no Alvorada 2

Um homem identificado apenas como ‘Anderson’, idade não revelada, foi eletrocutado na tarde desta quarta-feira (15), enquanto trabalhava na construção de uma casa, localizada na esquina da rua H com a rua 12, no bairro Alvorada 2, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo o soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Denis Wilson, a vítima colocou uma escada de alumínio para subir no telhado da casa e entrou em contato com os cabos de alta tensão. De acordo com os Bombeiros, a vítima recebeu uma descarga de 13.000 volts.

O bombeiro informou ainda que Anderson sofreu uma parada cardiorrespiratória. A equipe do CBMAM realizou um procedimento de reanimação cardiopulmonar, mas não foi possível salvar a vida de Anderson.

De acordo com o soldado, quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou ao local do acidente, o médico Stanley Menezes atestou a morte de Anderson.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remoção da vítima do local.

Portal EM TEMPO