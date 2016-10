Homem morre após ser baleado em via pública no Centro de Manaus

Um homem, ainda não identificado, foi alvejado com tiros de arma de fogo na tarde deste sábado (1º), por volta das 16h, na rua Ramos Ferreira, bairro Centro, Zona Centro-Sul da cidade.

A vítima aparenta ter em torno de 20 anos e foi baleada nas proximidades de uma concessionária de veículos. A Polícia Militar (PM) está no local para interditar a cena do crime e garantir que ‘curiosos’ mantenham distância do local. O objetivo é preservar as provas que podem ajudar na elucidação do caso. Ainda não há informações sobre a motivação do homicídio.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo da vítima. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Por equipe EM TEMPO Online