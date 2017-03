Homem morre após ser baleado e jogado em igarapé

Milton Carvalho Costa, 21, foi morto com três tiros, na manhã desta quarta-feira (8), nas proximidades do beco Santa Fé, situado na rua Severiano Nunes, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. As balas atingiram a cabeça, o tórax e o abdômen da vítima.

Segundo a mãe da vítima, Regina Silva de Carvalho, por volta das 6h40, ela e os outros familiares ouviram os tiros e correram para vê o que tinha acontecido.

“O Milton tinha saído pra parada de ônibus porque iria para o trabalho. Não sei o que aconteceu, nós já encontramos eles baleado aqui para trás, dentro do igarapé. Pessoas aqui de perto dizem que já tinha gente esperando por ele”, disse.

O porteiro João Almeida, pai da vítima, contou que encontrou o filho de bruços dentro do igarapé.

“Eu, meus irmãos e mais um primo tiramos o Milton de lá de dentro. Nós ainda levamos ele para o Hospital 28 de agosto, mas ele mal entrou e o médico falou que não podiam fazer mais nada. Ele já estava morto. Só Deus nessa hora viu”, lamentou João.

Ele relatou ainda que uma pessoa conhecida da família contou que Milton estava conversando com um homem, não identificado, minutos antes do crime.

Segundo a dona de casa, Regina Almeida Costa, tia da vítima, a morte do sobrinho pegou todos de surpresa, pois “ele era trabalhador e não tinha envolvimento com problemas”.

“É muita dor, tiraram a vida do meu sobrinho sem ele fazer nada. Ele era conhecido por jogar bola aqui na área. Domingo ele assistiu jogo com a gente, tava animado, aí vem uma notícia dessa. Fica a indignação”, afirmou.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), o nome da vítima consta em um processo criminal. Ele foi preso em dezembro de 2015 por tráfico de drogas.

A autoria da morte de Milton e o motivo ainda são desconhecidos. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Manoela Moura

EM TEMPO