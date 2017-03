Homem morre após ser atropelado na Torquato Tapajós

Um homem foi atropelado por uma pick-up, na tarde desta terça-feira (28), e morreu antes de receber socorro médico. O caso ocorreu às 14h30 na avenida Torquato Tapajós, próximo do Salmo 91, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a assessoria de imprensa do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), o carro envolvido no acidente é um Toyota Hilux, de placas PHK-2543.

Testemunharam informaram que o homem atravessava a rua quando foi atingido pelo veículo. O motorista, que não teve o nome revelado, não conseguiu desviar.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas a vítima não conseguiu resistir aos ferimentos. O homem foi identificado como José Neves Dias da Silva, de 57 anos.

O corpo será removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil vai investigar como aconteceu o acidente fatal.

O trânsito na via ficou congestionado e agentes de trânsito foram ao local e orientavam os motoristas. Uma guarnição da Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia.

