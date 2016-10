Homem morre após motocicleta colidir com ônibus na Zona Norte

Um acidente de trânsito, ocorrido no início da noite desta quinta-feira (27), envolvendo um ônibus e uma motocicleta resultou na morte de um homem, ainda não identificado, na avenida Max Teixeira, próximo à entrada do Manôa, na Zona Norte de Manaus.

A morte do homem foi confirmada pelos policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que está no local para isolar a área até a chegada dos peritos e do Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), o trânsito na área está lento e já afeta os condutores na avenida Torquato Tapajós.

