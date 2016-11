Homem morre ao reagir assalto em loja no Centro de Manaus; dupla foi presa em frente à Arena

José Carlos da Silva, 62, foi morto nesta quarta-feira (9), ao reagir um assalto em uma loja dentro de centro de compras, localizado entre a esquina da rua Guilherme Moreira com a rua Quintino Bocaiuva, no Centro de Manaus. A vítima estava no local para comprar uma capa de celular.

De acordo com informações do Major Benevides, responsável pela 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois homens, identificados com Hélio Fernandes de Souza, 19, e Byllys Smyth Nascimento de Oliveira, 24, entraram no estabelecimento para roubar, quando José reagiu. Na ocasião, um dos infratores atirou contra a vítima que faleceu no local.

Ainda conforme informações da autoridade policial, a dupla fugiu após o ocorrido, sendo detida em frente da Arena da Amazônia, na Zona Centro-Sul. Com os infratores foi apreendido um revólver calibre 38.

Os autores do crime foram levados para o 1º Distrito Integrado de polícia (DIP) para o registro da ocorrência e demais procedimentos cabíveis.

Até o momento desta publicação, a equipe policial aguardava a chegada do Instituto Médico Legal (IML) para a remoção do corpo de José.

Portal EM TEMPO