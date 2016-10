Homem morre afogado na praia Dourada após mergulho no rio Negro, durante chuva

Um homem, até o momento não identificado, morreu afogado na tarde deste sábado (29), após mergulhar no rio Negro, na Praia Dourada, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz desapareceu por volta das 13h. A vítima estava na praia com amigos quando resolveu dar um mergulho no rio, mas não retornou à superfície.

Conforme os bombeiros, estava chovendo forte no momento que o homem desapareceu. Uma equipe de mergulhadores realizou buscas e encontrou o corpo do homem por volta das 15h.

O corpo foi levado para o pelotão fluvial do Corpo de Bombeiros, no Centro da cidade, onde será removido pelo o Instituto Médico Legal (IML).

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima não possuía nenhum documento de identificação e as pessoas que estavam com ele no local estavam visivelmente embriagadas, só informaram que o apelido da vítima era ‘Nenê’, que tinha 25 anos, e que morava no bairro Petrópolis, na Zona Sul da capital.

