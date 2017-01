Homem morre a tiros e um dos disparos atinge criança de 3 anos

Jéferson da Costa Felício, 33, foi assassinado, na noite desta quarta-feira (4), por volta das 20h30, na residência onde morava, na rua Travessa Santo Antônio, comunidade Jesus Me Deu, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. O filho dele, uma criança de três anos, foi alvejado com um tiro na testa.

A criança foi socorrida ainda com vida e encaminhada para o Hospital Pronto Socorro (HPS) Delphina Rinaldi Abdel Aziz. Ele foi, posteriormente, transferido para o Hospital da Criança (Joãozinho), na Zona Leste, onde passa por procedimentos cirúrgicos.

A PM informou que o estado de saúde da vítima é grave e que houve perda de massa encefálica.

Jeferson foi baleado em frente de casa por dois homens, ainda não identificados, que estavam em uma motocicleta – de características não reveladas. Segundo vizinhos, a criança foi baleada acidentalmente, pois na hora da confusão correu para os braços do pai.

Madson Nascimento, perito do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), informou que Jéferson foi baleado com dois tiros na parte de atrás da cabeça e outro nas costas. O corpo foi removido pelos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

Veja o vídeo:

Isac Sharlon

Portal Em Tempo