Homem mata vizinho por divida de R$ 50 em Manaus

Homem identificado como Willians Mazara de Souza, 39, foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (9), após assassinar o gente de portaria Renê Dreiton Marinho Cavalcante, 32, com uma facada no tórax, por conta de uma divida de R$ 50, referente a venda de um aparelho celular. O crime ocorreu por volta de 22h desta segunda-feira (8) na rua Lambujinha, conjunto Presidencial Lula – Cidadão IX, Colônia Antonio Aleixo, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o tio da vítima, o industriário Ezeraldo Cavalcante, 43, a irmã mais nova de Renê, de 16 anos, vendeu um aparelho celular para a esposa de Willians. Dias depois a mulher devolveu o parelho para a adolescente e alegou que o celular estava com defeito.

“Eles eram vizinhos, a mulher pediu o dinheiro de volta, mas minha sobrinha não tinha o dinheiro na hora para devolver, então o Willians cobrou o Renê, por ele ser o responsável pela irmã”, relatou.

A vítima foi abordada pelo suspeito na noite de segunda-feira, no momento em que saia de moto com um amigo. “Meu sobrinho Renê estava indo para casa da namorada, quando foi parado pelo suspeito, que queria receber o dinheiro. Meu sobrinho tinha R$ 20 e deu para Willians, que não aceitou o valor. Ele amassou e jogou a nota no chão. Renê desceu da moto para pegar dinheiro , quando foi atacado pelo suspeito”, informou o tio da vitima.

Ainda segundo os familiares, Renê foi atingido com uma facada no tórax, próxima ao coração. O agente de portaria ainda correu para fugir do suspeito que queria desferir outros golpes . Os vizinhos presenciaram o crime e impediram o suspeito de continuar a atacar. Segundo testemunhas, o homem fugiu a pé.

Renê foi socorrido e levado na motocicleta do amigo até o Hospital Pronto-socorro Chapot Prevost, no mesmo bairro, mas não resistiu ao ferimento e morreu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Policiais da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados e conseguiram localizar o suspeito ainda nas proximidades do conjunto residencial onde ocorreu o crime. Willians foi conduzido para o 14º Distrito Integrado de Policia (DIP). De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi autuado em flagrante por homicídio consumado doloso – quando há intenção de matar.

O suspeito deve ser levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no km 8 da BR-174 (Manaus/Boa Vista).

Daniel Landazuri

EM TEMPO