Homem mata usuário que reclamou de trouxinha de droga, diz polícia

Leandro de Souza Gurgel, 33, foi preso, suspeito de executar com um tiro na nuca o usuário de drogas Erik Henrique dos Santos, 23, no último dia 8 deste mês, no bar do Joãozinho, localizada rua Pedro Botelho, bairro Centro. De acordo com as investigações, Leandro matou Erik, pois a vítima comprou uma trouxinha de maconha dele e depois reclamou da quantidade de droga que vinha na embalagem.

À imprensa, Leandro confessou o assassinato e afirmou que atirou na vítima a queima-roupa, depois que Erik entrou no bar onde ele estava tentando demonstrar que estava armado. “Ele comprou essa trouxinha e depois veio reclamar. Eu devolvi o dinheiro dele, mas discutimos em um bar e eu matei ele”, disse.

Segundo o delegado Juan Valério, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), Leandro vende entorpecentes no bairro e comercializou a trouxinha de drogas por R$ 10 para Erik.

“Erik achou a quantidade da droga insuficiente e, no momento que em que foi reclamar, os dois iniciaram uma discussão. Erik deixou o local e horas depois retornou simulando estar armado, afrontou Leandro. Uma testemunha informou que Leandro foi ao banheiro do estabelecimento e já retornou com uma arma de fogo e efetuou um disparo à queima-roupa na vítima”, informou.

O delegado disse ainda que Leandro alegou ter efetuado o disparo acidentalmente contra Erik. O suspeito argumentou que a arma de fogo utilizada no assassinato pertencia a um homem identificado apenas como “Arley”, que ele teria conhecido no dia do crime.

“Por meio das imagens de uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial, conseguimos identificar o autor, solicitamos um mandado de prisão que foi deferido pela juíza e conseguimos efetuar a prisão dele”, explicou Valério.

O suspeito foi indiciado por homicídio simples e levado ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM).

Ana Sena

EM TEMPO