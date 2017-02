Homem mata presidiário a tiros durante assalto em concessionária

Ao tentar assaltar uma concessionária de veículos, localizada na avenida Autaz Mirim (Grande Circular), no bairro Tancredo Neves, Zona Leste, o presidiário do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anisio Jobim (Compaj), Rodriney Souza de Oliveira, 22, foi morto com três tiros por um desconhecido, que atirou para impedir o assalto. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (2).

Conforme registro da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito foi morto por um atirador – que ainda não foi identificado – assim que percebeu a ação de Rodriney. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendeu a ocorrência e preferiu não ter o nome divulgado, informou que o homem chegou a ser encaminhado com vida ao Pronto-Socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do centro-cirúrgico.

“Ele foi atingido na cabeça, no peito e na costela. A polícia informou que ele estava praticando um assalto quando foi surpreendido”, explicou o médico.

No local do crime, nenhum funcionário da concessionária de veículos quis comentar o caso. Funcionários da empresa e vendedores ambulantes que atuam na avenida ficaram assustados com a ocorrência. Parte do comércio daquela região ficou fechado.

Conforme o policial militar tenente Michel Baiense, o homem tinha sido preso na última sexta-feira (27), com um veículo roubado, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte. “Ele estava cumprindo pena no Compaj por envolvimento em um roubo, mas aproveitou que teve a pena transferida para o regime semiaberto e roubou um carro na semana passada”, disse Michel Bahiense.

O caso foi repassado para equipe de investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (Dehs). Até o fechamento desta edição, o atirador não foi identificado ou preso. A reportagem não localizou nenhum familiar do presidiário.

