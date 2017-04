Homem mata irmão com golpes de gargalo de garrafa em Santa Isabel do Rio Negro

Um homem, identificado como Hélio dos Santos Batista, 52, foi morto com golpes de gargalo de garrafa pelo próprio irmão, Florêncio dos Santos Batista, 42. O crime ocorreu, na madrugada desta quinta-feira (20), no município de Santa Isabel do Rio Negro (720 km de Manaus).

De acordo com o delegado da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Aldiney de Brito, segundo relatos de testemunhas, os irmãos estava consumindo bebidas alcoólica em uma praia do município, quando em um determinado momento, eles começaram uma discussão. Os dois irmãos travaram uma luta corporal.

Para tentar acabar com a briga, Hélio teria se retirado do local e entrado em um bar, que já estava fechado e acabou dormindo. Florêncio teria se aproveitado da situação e, sob o efeito de álcool, quebrou uma garrafa e desferiu vários golpes nos braços e no rosto da vítima.

Helio, ainda, foi socorrido e levado para o hospital do município, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois de dar entrada na unidade hospitalar.

Florêncio foi preso em flagrante e autuado por homicídio qualificado. Ele ficará na carceragem da delegacia à disposição da Justiça.

Mara Magalhães

EM TEMPO