Homem mata esposa por ciúmes e tenta suicídio na Zona Leste

Edimilson Santos da Silve. de 49 anos, matou a própria esposa com duas facadas que atingiram o pescoço e a cabeça da vítima, Maria do Carmo de Oliveira. O crime aconteceu na rua Marajá, bairro Zumbi, Zona Leste de Manaus.

Depois de perceber que havia matado a mulher, Edmilson tentou suicídio e desferiu uma facada no próprio abdômen. Mas o homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Pronto-Socorro João Lúcio onde segue internado.

De acordo com policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, a motivação do assassinato teria sido ciúmes, já Edimilson desconfiava que Maria do Carmo estava o traindo.

O crime deixou os moradores da rua Marajá assustados. Nenhum vizinho do casal quis dar informações sobre o caso, que deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO