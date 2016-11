Homem mata a ‘terçadadas’ e enterra desafeto em Anori

O corpo de Elvis Cavalcante Ribeiro, 24, foi encontrado por populares enterrado em uma cova rasa, depois de ser morto a ‘terçadadas’ durante a madrugada deste domingo (20), no beco dos Aposentados, bairro São Carlos, no município de Anori (distante 234 quilômetros de Manaus). O principal suspeito do crime, Cleiton Cardoso Dias, 19, foi preso em seguida, juntamente, com um adolescente de 17 anos apreendido por ter ajudado a arrastar e enterrar o corpo.

De acordo com o sargento do 1º Grupamento da Polícia Militar (GPM) de Anori, Adinamá Feitoza, durante depoimento prestado à polícia, Cleiton afirmou que pouco antes do crime, Elvis havia o agredido com uma paulada. Revoltado, Cleiton contou que foi até sua casa se armou de um terçado e voltou para o beco para aguardar a passagem de Elvis.

Assim que a vítima retornou, Cleiton consumou o homicídio dando diversas terçadas na cabeça da vítima. Durante depoimento o autor do crime relatou com detalhes o momento da execução.

“O auto informou que deu a primeira terçadada e a vítima caiu. Ele continuou desferindo os golpes contando cada uma, mas ao chegar no décimo golpe não contou mais”, informou o policial militar.

Ainda no depoimento, Cleiton disse não saber o motivo de ter recebido uma paulada. Logo após a execução, com a ajuda do menor de idade, Cleiton arrastou o corpo pela distância de aproximadamente cem metros, até a cova rasa onde foi enterrado.

Adinamá informou ainda que o menor de idade já tinha passagem pela polícia por roubo e furto. Cleiton não tinha passagem pela polícia e está em Anori há pouco tempo, depois que se casou com uma jovem da cidade. O mesmo era morador do conjunto Canaranas em Manaus.

A vítima já tinha passagem pela polícia por homicídio e roubos, No mesmo dia do crime, Elvis havia feito um assalto em um mercadinho, que fica localizado nas proximidades do local do crime, onde o mesmo tomou o dinheiro da proprietária. “A vítima já era conhecida por praticar crimes em Anori”, finalizou Adinamá.

As diligências foram realizadas no 79º Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, onde o autor do crime e o menor infrator ficarão detidos à disposição da justiça.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO