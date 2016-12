Homem leva celular de estudante baleado enquanto ainda agonizava

O estudante Ivan Magno Moraes de Freitas, 18, foi assassinado com três tiros na cabeça na tarde do último sábado (3), por volta das 13h. O crime ocorreu na travessa São João, comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, Zona Norte. O celular de Ivan foi roubado por um homem que passava no local, enquanto ele ainda agonizava no chão.

De acordo com a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima estava na casa de amigos quando recebeu um telefonema. “Os moradores disseram que ele tinha acabado de sair de uma casa quando um homem o abordou em um Gol preto, de placa não identificada”, disse um investigador de polícia que pediu para não ter o nome divulgado.

Após ser atingido pelos disparos, o homem entrou no veículo e fugiu tomando rumo ignorado. O suspeito de ter efetuado os disparos ainda não foi identificado ou preso.

Segundo informações de familiares, a vítima não possuía envolvimento com o tráfico de drogas e nem recebia ameaças, mas acreditam que o estudante pode ter sido morto por desavenças de grupos rivais envolvidos com drogas no bairro.

Testemunhas informaram que após o crime, um homem identificado apenas como ‘Baixinho’, irmão de um homem identificado como ‘Tiaguinho’, teria passado pelo local e roubado o celular da vítima, que ainda estava vivo e aguardava socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não foi acionado, pois a vítima já se encontrava em óbito quando a polícia chegou ao local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a DEHS deve investigar o caso.

Luís Henrique Oliveira

