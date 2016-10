Homem fica preso em camarote de embarcação e morre afogado em Manaus

José Flávio, 52, foi encontrado morto neste sábado (15), vítima de afogamento na área do porto do Demétrio, localizado ao lado da feira da Panair, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Denis Wilson, um barco rebocador teria naufragado em frente ao porto às 1h30. Na embarcação estava José Flávio que ficou desaparecido desde o incidente.

Ainda segundo o bombeiro, após ligação recebida às 7h40, informando a situação, a equipe de mergulhadores do Pelotão Fluvial do CBMAM foi para o local da ocorrência para realizar as buscas.

O corpo de Flávio foi encontrado, pela equipe às 9h49, dentro do camarote do rebocador, e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para as diligências cabíveis.

Denis Wilson informou ainda que a causa do naufrágio do barco não foi informada.

