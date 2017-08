Homem fica pendurado em fios de alta tensão ao fazer serviço em rede elétrica na BR-174

O caso aconteceu em uma comunidade, localizada no km 21 da BR-174 – Fotos: Divulgação

Um homem, que aparentava ter 35 anos, ficou preso em fios de uma rede de alta tensão após subir em um poste de energia elétrica, na tarde desta quarta-feira (9). O incidente ocorreu em uma comunidade, localizada no km 21 da BR-174, na Zona Rural de Manaus.

Segundo relatos de moradores, o homem subiu no poste para fazer reparos na fiação elétrica, quando recebeu uma descarga elétrica e ficou grudado nos fios. No momento do acidente, chovia e ventava forte.

Não há informações sobre a identificação da vítima

Conforme relatos de moradores da região, antes de subir no poste, o homem verificou que a chave, por onde passa a corrente elétrica, estava desligada. Para as testemunhas, possivelmente, a chave foi religada por um curto-circuito e o homem ficou preso. Ele estava sem os equipamentos de segurança adequados para a realização do serviço.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) divulgou, por meio da assessoria, que enviou uma equipe de resgate ao local. O objetivo é retirar o corpo, que está preso a dez metros de altura. No total, cinco bombeiros, da base localizada na Compensa, Zona Oeste, foram mobilizados.

Ainda segundo a assessoria do Cbmam, o chamado foi solicitado por uma equipe da Eletrobras Distribuição Amazonas, porém, não foi possível passar os dados oficiais sobre a identificação da vítima. O choque elétrico teria ocorrido, no início da tarde de hoje, por volta das 13h, mas a solicitação de resgate só foi registrada às 17h30 pelos bombeiros.

Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estão no local. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) também foi acionada para fazer a remoção do corpo da vítima.

