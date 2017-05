Homem fica inconsciente após ser atropelado na Kako Caminha

Um homem, de identidade não revelada, foi atropelado, no início da noite desta quinta-feira (2), por um veículo modelo Renault Sandero, de placas NOY-6352, na avenida Kako Caminha, bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus. O acidente de trânsito aconteceu as 18h e causou lentidão no fluxo de veículos. A vítima ficou inconsciente e precisou ser conduzida para um unidade hospitalar.

A vítima, que não portava documentos de identificação, sofreu algumas escoriações e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste.

O acidente causou retenção no fluxo de veículos no sentido (Centro-bairro) e agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) auxiliaram condutores que passavam pelo local.

De acordo com uma equipe do Manaustrans, o motorista do veículo envolvido no acidente permaneceu no local e prestou assistência à vítima. Uma equipe da perícia do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) esteve no local para os procedimentos de rotina.

Não há maiores informações sobre o estado de saúde da vítima. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

Laize Minelli

EM TEMPO