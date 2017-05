Homem fica ferido após colisão entre jet ski e lancha no Amazonas

Um homem ainda não identificado sofreu um acidente quando pilotava um jet-ski na tarde deste sábado (20), na Marina Rio Belo, Zona Oeste da capital.

De acordo com o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), o estado de saúde do vítima é grave. Ele sofreu traumatismo craniano

Policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam a ocorrência, informaram que o jet ski teria colidido com uma lancha, no rio Negro.

O homem foi levado por uma equipe do Samu ao Pronto-Socorro João Lúcio, no bairro São José, Zona Leste.

Em nota a Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9° Distrito Naval, informa que a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) tomou conhecimento, no final da tarde deste sábado (20), de uma colisão entre uma lancha de esporte e recreio e uma moto aquática nas proximidades da Marina Tauá, no Rio Tarumã, em Manaus (AM).

No acidente, uma pessoa ficou ferida, foi socorrida por pessoas da lancha de esporte e recreio e encaminhada para um hospital de Manaus. Militares da CFAOC, que se encontravam realizando Inspeção Naval nas proximidades do acidente, foram deslocados para o local, a fim de apurar as informações e apoiar.

Um inquérito administrativo será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e

responsabilidades do acidente.

Bruna Chagas

EM TEMPO