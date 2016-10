Homem fica ferido ao ser atropelado por ambulância do SOS Vida, no Redenção

Um homem identificado apenas como ‘Davi’, aparentando ter 54 anos, foi atropelado no início da tarde desta segunda-feira (24), por uma ambulância do SOS Vida, que presta serviços para a prefeitura de Manaus. O fato ocorreu entre as ruas Ituiutaba e Poranga, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, a ambulância havia ido deixar um paciente no local e no momento em que estava dando ré, para ir embora, bateu na vítima com a traseira.

O motorista prestou socorro ao homem, que teve escoriações no rosto, braço e costas. Ele foi levado para o Hospital e Pronto Socorro João Lucio, na Zona Leste, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Não há informação sobre o estado de saúde dele.

