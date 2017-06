Homem faz família refém, troca tiros com a polícia e é preso na Torquato Tapajós

Daniel Viana de Jesus, de 28 anos, foi preso na noite da última segunda-feira (19), na Avenida Torquato Tapajós, bairro santa Etelvina, no momento em que fugia de um assalto em um carro roubado, modelo Amarok de cor branca.

De acordo com a Polícia Militar, Daniel e outros dois comparsas invadiram um restaurante localizado no quilômetro 47 da rodovia AM-010 (que liga Manaus ao município de Itacoatiara) e fizeram a família que moral no local refém.

Na ocasião, além da picape, os suspeitos roubaram duas televisões, um frigobar, câmeras fotográficas e R$ 207 em espécie.

O suspeito foi preso por policias da 26ª Companhia Interativa Comunitária. Daniel e seus comparsas chegaram a trocar tiros com os policias na avenida Torquato Tapajós. A perseguição acabou após os suspeitos baterem em outro carro. Dois homens conseguiram fugir durante a troca de tiros.

Com Daniel foi encontrado um revólver calibre 38, três munições, uma carteira de identidade falsa e objetos roubados do restaurante.

O suspeito foi apresentado no 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos legais.

Elias Pedroza

EM TEMPO