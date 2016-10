Homem está desaparecido há cinco dias em área de mata no Rio Preto da Eva, onde foi caçar com amigos

O soldador Reginaldo Luiz de Araújo, 44, está desaparecido desde o dia 25, após sair com dois amigos, que não tiveram o nome revelado, para caçar em uma área de mata fechada, no quilômetro 152, ramal Bom Jesus, no município de Rio Preto da Eva (78 quilômetros de Manaus). De acordo com o irmão do desaparecido, Ronaldo Luiz de Araújo, 46, a família só ficou sabendo do desaparecimento do soldador nesta sexta-feira (28).

“Meu irmão saiu para caçar no Rio Preto da Eva, mas mora aqui em Manaus, no bairro Novo Aleixo. Ele foi com dois vizinhos que têm terreno por lá. Os dois vizinhos voltaram e ele não. Só ficamos sabendo disso na sexta-feira de manhã. O que os amigos dele dizem é que eles passaram o dia caçando e à noite foram dormir. Quando acordaram de manhã, eles não viram mais meu irmão e mesmo após procurar não o encontraram. Eles acreditam que ele tenha visto algum animal e tenha entrado na mata para pegar e lá acabou se perdendo”, disse.

Segundo Ronaldo, após ficar ciente do desaparecimento do irmão, ele teria procurado o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) para solicitar ajuda, mas foi orientada a fazer um Boletim de Ocorrência (BO). Mesmo após realizar o procedimento, ele alega que até o momento as buscas pelo soldador ainda não começaram, o que preocupa a família. “Fiz o BO no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e fui orientado a procurar o pessoal do município de Itacoatiara, depois o de Rio Preto da Eva, mas até agora não começaram as buscas pelo meu irmão. Estamos preocupados porque a mata é fechada, mas acreditamos que ele ainda esteja vivo, mas debilitado”, comentou.

Conforme Ronaldo, o irmão gostava de caçar, mas não tinha experiência em adentrar matas. Ele disse ainda que a família está angustiada e que Ronaldo tem mulher e filhos que estão preocupados. “Queremos que o Corpo de Bombeiros nos ajude, precisamos de algum posicionamento”, disse.

O Corpo de Bombeiros informou que entende que a ocorrência – em princípio – trata-se de pessoa desaparecida e não de buscas e resgate de pessoa em ambiente de selva. Portanto, nesses casos, a Corporação entende que é necessário o registro de ocorrência junto à Polícia judiciária local e esta, através da autoridade policial, solicite apoio do CBMAM para que se faça uma varredura no local de mata onde a pessoa em tese teria adentrado.

Michelle Freitas

Jornal EM TEMPO