Homem esfaqueia sogro após mulher relatar estupro

O verdureiro Higsson da Silva Martins, 27, foi agredido por populares e preso, em flagrante, nesta quinta-feira (16), por suspeita de esfaquear o sogro, o lavador de carros, Lindon Johnson da Silva Ramos, 44, na rua cinco do conjunto Vista Bela, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste. De acordo com a polícia, o homem cometeu o crime para se vingar após a esposa ter sido supostamente estuprada pelo pai.

O delegado Miguel Ribeiro, do 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que a mulher de Higsson teria contado sobre o suposto estupro recentemente.

“Em depoimento, o Higson, que esfaqueou o sogro, explicou que só cometeu o crime para vingar a mulher, que disse que foi vítima de um estupro cometido pelo pai no ano passado”, disse.

Após saber do suposto estupro, o verdureiro foi ao encontro do sogro para tirar satisfações. “Eles discutiram, houve uma briga e o Higsson esfaqueou o sogro no peito e nas mãos”, completou o delgado.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. Já Higsson foi surpreendido por populares e agredido até a chegada de policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Ainda de acordo com o delegado, Lindon Johnson deve ser ouvido após receber alta. A filha dele também deverá prestar depoimento sobre o estupro e, se comprovado o crime, o pai dela será indiciado.

Moradores ficaram assustados com a ocorrência. “Eu estava indo ao médico e vi o homem jogado no chão. Ele apanhou muito. Foi uma situação atípica no bairro“, disse o corretor Ricardo Mendes Reis.

Higsson foi encaminhado para Audiência de Custódia na sede do fórum Henoch Reis, onde ficará à disposição da Justiça.

Luís Henrique Oliveira

EM TEMPO