Homem envolvido em homicídio ocorrido em 2006 é preso na Zona Oeste

Carlos Eduardo de Albuquerque Campos, 37, conhecido como ‘Kaká’, envolvido em um homicídio ocorrido em 2006, foi preso na rua da Paz, no bairro Nova Esperança, na Zona Oeste de Manaus. A prisão ocorreu às 9h30 desta terça-feira (13), por homens da Polícia Civil do Amazonas, em cumprimento a mandado de prisão por homicídio.

Conforme o delegado Antônio Rondon Jr, o mandado de prisão em nome de Carlos Eduardo foi expedido no dia 29 de janeiro deste ano, pelo juiz Anésio Rocha Pinheiro, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. De acordo com o delegado, Carlos é apontado como um dos autores do homicídio de Valdo da Silva Lima, 27, ocorrido no dia 4 de dezembro de 2006, na Travessa e Beco da Paz, primeira etapa do bairro Nova Esperança, zona Oeste da cidade.

“Na ocasião do crime, Valdo estava dentro da casa onde morava, juntamente com o filho, que na época tinha 15 anos, quando dois traficantes, sendo Carlos e Gelson, que já morreu, invadiram a residência de Valdo e ao localizar a vítima, efetuaram cinco disparos contra ela. Segundo informações do filho de Valdo, haviam outros comparsas aguardando a dupla do lado de fora da residência. Ele afirmou, ainda, que seu pai sempre reclamava que vários traficantes invadiam o terreno da casa durante as fugas da polícia e essa seria a possível motivação do crime”, explicou o delegado Antônio Rondon Jr.

No prédio da delegacia foi constatado que Carlos Eduardo já tinha passagem pela polícia por furto e tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na especializada, ele será encaminhado à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações de assessoria