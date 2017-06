Homem em moto com namorada é executado com 5 tiros no Nova Esperança

O crime acontece em frente à sede de um quartel militar – fotos: Divulgação

O soldador Jackson Mingui Sena, 27, foi assassinado com cinco tiros, na noite desta segunda-feira (19), por volta das 21h, na avenida Coronel Teixeira, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. A namorada dele, que não teve o nome divulgado, ficou ferida. Ela foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, o homem estava pilotando uma motocicleta modelo CB 300, de cor branca e placa PHC-0570, quando foi baleado por criminosos em um carro, de características desconhecidas. Segundo a irmã de Jackson, que prefere não ter o nome divulgado, ele e a namorada tinham acabado de sair de um supermercado, onde teriam pago uma conta.

A vítima estava com a namorada em uma motocicleta

“Ele foi baleado com dois tiros na cabeça, um no quadril e outros dois nas costas. Todas as munições são de PT.40“, informou o delegado plantonista Miguel Ribeiro, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A autoridade policial disse ainda que a vítima, supostamente, tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

A namorada de Jackson, que não teve o nome divulgado, sofreu alguns ferimentos, mas não há informações se foram causados por arma de fogo ou apenas por ela ter caído da motocicleta. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

O corpo de Jackson foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Não há informações sobre a identificação do autor do crime. O caso será investigado pela DEHS.

Esse é o segundo homicídio em menos de três horas em Manaus. Por volta das 19h30, um jovem foi assassinado a tiros no Prosamim do Centro de Manaus, Zona Sul da capital.

Isac Sharlon

EM TEMPO