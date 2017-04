Homem é soterrado durante construção de fossa no Grande Vitória

Por volta de 10h deste sábado (29), um homem identificado como Rosinaldo Ferreira Gomes, 50, foi soterrado durante a construção de uma fossa em uma residência, localizada na rua Sete de Setembro, no Grande Vitória, Zona Leste da capital.

Segundo informações cedidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que atendeu a ocorrência com três viaturas, a vítima trabalhava com mais outro operário que não sofreu ferimentos e conseguiu se evadir durante a descida da terra do barranco no local.

Foi informado ainda que o homem cavava para inserção de uma fossa residencial no momento do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e informou que não houve fraturas e a vítima foi removida para Policlínica João dos Santos Braga, na mesma zona da capital.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO