Homem é sequestrado ao deixar a filha em creche na Cidade Nova

Homem foi sequestrado no conjunto Francisca Mendes, na Cidade Nova – Reprodução

Dois homens mantiveram um industriário, de 33 anos, refém por cerca de uma hora, na tarde desta quarta-feira (23). O caso ocorreu durante um sequestro relâmpago. O objetivo da dupla era roubar o carro da vítima, que foi surpreendida no momento em que deixava a filha, de 3 anos, em uma creche, localizada na avenida Itaberaba, no Conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O homem contou ao titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), Péricles Nascimento, que estava deixando a criança no local quando foi rendido pelos assaltantes. Segundo ele, a dupla estava armada e o obrigou a deixar o volante. Em seguida, eles mandaram o industriário entrar no carro, modelo Celta, cor vermelha e de placa JXA-9059, e sentar no banco de trás.

A vítima ainda informou que os suspeitos praticaram diversos assaltos utilizando o veículo. O homem foi abandonado pela dupla, depois de uma hora, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Ele foi ajudado por policiais, que estavam em uma ocorrência de trânsito na via. O homem foi levado para a sede da DRFV. Até a publicação desta matéria, o carro ainda não havia sido localizado.

Sequestro em Hospital

Sob a mira de um revólver, uma engenheira civil, de 25 anos, e a tia dela, de 47 anos, passaram uma noite de terror no dia 7 de agosto. Elas foram sequestradas por dois homens, no momento em que pegavam pertences dentro do carro, modelo Gran Siena, placa OAC 8753.

O caso aconteceu no estacionamento do Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na Alameda Cosme Ferreira, Coroado, na Zona Leste de Manaus. Outras vítimas denunciam que o local tem sido usado para abordagem de criminosos.

Bruna Chagas

EM TEMPO

