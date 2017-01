Homem é procurado pela polícia após cortar nariz da esposa em Jutaí

Um homem, identificado apenas como Adex, está sendo procurado pela polícia do município de Jutaí (a 751 km de Manaus). O suspeito teria cortado o nariz da esposa com uma arma branca na tarde desta sexta-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que o crime ocorreu por causa de ciúmes. A arma, que cortou o nariz da mulher – identificada apenas como Sarah até o momento – foi um terçado. A PM ainda informou que a vítima está no centro cirúrgico no hospital local devido ao corte profundo que sofreu.

Após o procedimento médico, a vítima, segundo o delegado Genilson Arruda (da 56ª Delegacia Interativa de Polícia), será ouvida pela polícia para que Adex seja autuado.

Arruda informou ainda que policias estão em busca do suspeito em uma comunidade próxima do município.

Manoela Moura

EM TEMPO