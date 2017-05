Homem é presos após furtar celular de loja na Zona Leste

Carlos augusto Aquino dos Santos, de 35 anos, foi preso na tarde da última segunda-feira (15), após furtar uma aparelho celular de uma loja de eletroeletrônicos, localizada na Avenida Grande circular, zona leste da capital.

De acordo com informações da Policia Militar, o homem foi flagrado por funcionários da loja tentando sair do local com o celular, furtado minutos antes da vitrine do estabelecimento.

Policias Militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados pela gerência da loja e conseguiram deter o suspeito. A ação chamou atenção da polícia pelo fato do infrator ter conseguido subtrair o aparelho com o dispositivo de segurança.

Após receber voz de prisão, Carlos Augusto foi encaminhado para o 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotadas as medidas cabíveis ao caso.

