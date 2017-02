Homem é preso utilizando moto roubada em Apuí

Valdeilson Rodrigues Cunha, 28, foi preso, na tarde desta quarta-feira (8), por utilização de uma motocicleta roubada no município de Apuí (distante 453 km de Manaus).

De acordo com a polícia, o infrator arrancou a placa da moto para evitar que o veículo fosse identificado. O dono da moto registrou Boletim de Ocorrência (B.O) na última terça-feira (7).

Segundo os policiais militares do 2º Pelotão de Polícia Militar (PPM) de Apuí, Valdeilson foi localizado após denúncia informando que uma moto modelo Bros, de cor presta e sem placa, possivelmente roubada, estava estacionada na frente de um estabelecimento comercial, localizado na Rua Rio Grande do Sul, bairro Centro.

Ao chegar no local, os PMs comprovaram a existência do veículo no local e avistaram, próximo a motocicleta, Valdeilson trajando as mesmas roupas do infrator que havia roubado a moto no dia anterior. “Revistamos ele, mas não encontramos a chave da moto. Então decidimos analisar as imagens da câmara de segurança do estabelecimento para sabermos se, de fato, Valdenilson estava pilotando a moto”, informou o cabo da PM, Joseni Maciel.

Nas imagens foi constatado que Vadenilson chegou ao local pilotando a motocicleta. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 71ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) da região, onde permanecerá preso. A polícia trabalha com duas linhas de investigação e o suspeito poderá ser autuado por roubo ou receptação.

A moto foi apreendida e, após passar por perícia, será entregue ao dono.

Isac Sharlon

EM TEMPO