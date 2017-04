Homem é preso suspeito de traficar drogas na Compensa

Fernando Pinedo Perez, 21, foi preso na noite deste sábado (1º), na rua 15 de Dezembro situado no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Na ocasião, o suspeito foi flagrado, por policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) traficando entorpecentes.

De acordo com informações do aspirante Ivan, viaturas 6109 e 9859 realizavam patrulha na via, quando avistaram Fernando. Ele ainda tentou correr quando percebeu a aproximação das equipes policiais, mais foi alcançado e detido em flagrante.

Com o suspeito, os policiais encontraram 15 papelotes de supostamente de maconha, 51 cabeças de supostamente oxi e 71 trouxinhas de supostamente de maconha.

Fernando foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e vai responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Com informações da assessoria