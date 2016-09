Homem é preso suspeito de tentar matar duas pessoas, na Zona Centro-Oeste

Elisandro Machado Albano, 22, foi preso na tarde desta quinta-feira (8), por tentativa de homicídio. A equipe do 17° Distrito Integrado de Polícia (DIP) interceptou o infrator em via pública, na rua Campo Grande, bairro Redenção Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado titular da unidade policial, Miguel Ribeiro, o indivíduo tentou matar dois homens, de 23 e 28 anos, no dia 13 de janeiro deste ano, no beco Padre Jorge, naquele bairro.

“Na ocasião do crime, Elisandro estava em posse de uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra as duas vítimas, mas ele conseguiu atingir, com dois tiros, só uma delas. A motivação do delito foi por disputa de pontos de comercialização de drogas naquela área da cidade. Fizemos campana no endereço onde o infrator poderia estar e conseguimos prendê-lo”, informou Miguel Ribeiro.

Elisandro foi indiciado por tentativa de homicídio. Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria