Homem é preso suspeito de pelo menos dois homicídios em Manaus

André da Silva Costa, 36, conhecido como ‘Buiú’, foi apresentado na manhã desta terça-feira (25) na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), suspeito de matar Jones Lucas Torres de Souza, 19, no dia 11 de novembro de 2015, no bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus.

O suspeito foi preso na última quinta-feira (20), na rua João Alfredo, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul da cidade, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo juiz Mauro Moraes Antony, da 3ª Vara do Tribunal do Júri.

De acordo com o delegado Ivo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no dia do crime, a vítima estava indo para o velório de um homem, identificado como David Geraldo Amâncio Olinto, 29, conhecido como ‘Boi ou Queixinho’, quando parou para pedir informação de um grupo de pessoas sobre a localização do velório, momento que André, sem motivação, efetuou três disparos de arma de fogo em direção à vítima.

Jones ainda foi socorrido por populares e encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte ao crime.

Ainda conforme Ivo Martins, André nega ter atirado na vítima, mas várias pessoas foram ouvidas na unidade policial e afirmam que o homem foi autor dos disparos que matou o jovem.

Ivo Martins disse, ainda, que André é apontado como autor do homicídio de David Geraldo, ocorrido também no dia 11 de novembro de 2015, na avenida Álvaro Maia, bairro Presidente Vargas, Zona Centro-Sul.

O homicídio de Davi, segundo o delegado, André confessou e falou qual foi a motivação.

“O Davi era amigo de infância do André, ele confessou que o matou devido a dívida de R$ 800, relacionada ao tráfico de drogas”, disse o delegado.

André foi indiciado pelo homicídio qualificado de Jone e ainda responderá pelo homicídio de David. Após os procedimentos ele será levado para uma das unidades prisionais da capital.

