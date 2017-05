Homem é preso suspeito de estuprar filha de 7 anos

Um repositor de loja, de 44 anos, suspeito de estuprar a filha de 7 anos, foi preso, em flagrante, na manhã desta sexta-feira (12),no momento em que ia para a escola onde a filha estuda, localizada no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.O homem foi autuado por estupro de vulnerável.

O crime foi denunciado, após uma testemunha ouvir gritos de socorro da filha do repositor, ainda na noite da quinta-feira (11). De acordo com a delegada Juliana Tuma, da Delegacia Especializada em Proteção à criança e ao Adolescente (Depca), após Atendimento psicossocial, a criança confirmou os crimes cometidos e deu detalhes das ocorrências. “Criança estava assustada com tudo o que aconteceu, mas contou tudo”, explicou Juliana Tuma.

De acordo com a autoridade policial, o suspeito será encaminhado à audiência de custódia no Fórum Henoch Reis.

Luís Henrique

EM TEMPO