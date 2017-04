Homem é preso suspeito de estuprar adolescente na Zona Leste

Marcos Lima da Silva, 20, foi preso sob suspeita de estuprar uma adolescente de 15 anos. O fato ocorreu na rua da Prata, invasão Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus, no fim da tarde desta segunda-feira (17).

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a vítima estava em sua residência, quando Marcos, que mora nas proximidades do local, bateu na porta da jovem e pediu um copo de água. Ao virar-se para atender ao pedido, o homem entrou no imóvel e puxou a adolescente para um dos quartos da casa.Ainda conforme informações do BO, Marcos aliciou a adolescente, tocando em suas partes íntimas e nos seios. No momento do fato, a jovem gritou por socorro e neste momento o suspeito mordeu um dos seios dela, na tentativa de fazê-la parar de gritar.

Entretanto, a adolescente continuou gritado por socorro e Marcos acabou fugindo. Ao perceberem a situação, vizinhos da vítima acionaram os policiais militares da 4° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A equipe realizou várias buscas nas proximidades no bairro e conseguiu prender o suspeito. Marcos foi encaminhado para a Depca e autuado em flagrante por estrupo. Ao término dos procedimentos, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), no Km da BR-174.

Mara Magalhães

EM TEMPO