Homem é preso por vender drogas perto de escola municipal, na Zona Leste

Cristiano Cordeiro Monte, 27, foi preso na manhã desta terça-feira (30), por envolvimento com o tráfico de drogas. O indivíduo foi preso na rua Boari, terceira etapa do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, nas proximidades de uma escola municipal, localizada na área.

Segundo a polícia, com o infrator foram apreendidos 34 trouxinhas de substância entorpecente, com aspecto de pasta base de cocaína; 27 pedras de oxi; 300 gramas de pasta base de cocaína; um aparelho celular; uma balança de precisão; material para embalo da droga e 22 reais em espécie.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, coordenador do projeto ‘Caravana da Cidadania nas Escolas e Comunidades’, as investigações foram iniciadas após o recebimento de denúncias informando a comercialização de drogas naquela região.

Cristiano foi conduzido ao 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ele confirmou comercializar entorpecentes e alegou que estava vendendo drogas no local desde o início deste ano. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será conduzido à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.

Sobre o projeto

O projeto ‘Caravana da Cidadania nas Escolas e Comunidades’ foi idealizado e implantado pelo delegado-geral, Francisco Sobrinho, tem como objetivo propiciar condições de apoio para que os gestores das escolas da rede pública possam refletir, discutir e desenvolver ações que possibilitem a redução da violência e dos índices de tráfico e consumo de drogas no contexto escolar e comunitário.

Com informações da Assessoria