Homem é preso por tráfico de drogas no São José

Juarez da Silva Vieira, 41, foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes na noite desta quinta-feira (26), nas proximidades do campo de futebol, popularmente conhecido como Campo do Bahia, no bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Os policias da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberam uma denúncia anônima de que havia um grupo comercializando drogas naquela região. Com as informações, a equipe policial chegou ao local e fizeram a abordagem em Juarez e mais outros sete suspeitos que estavam com ele.

Foram encontradas 58 trouxinhas de oxi, 19 trouxinhas de maconha e R$ 194,00 em espécie.

O grupo foi encaminhado ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP). De acordo com o delegado titular, Rafael Allemand, apenas Juarez foi autuado por tráfico de drogas. O restante do grupo prestou esclarecimentos e foi liberado.

Daniel Landazuri

EM TEMPO