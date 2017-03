Homem é preso por tentativa de latrocínio, roubo e associação criminosa em Manaus

Carlison Lima de Brito, 19, foi preso, nesta quinta-feira (30), em cumprimento a mandado de prisão preventiva por latrocínio tentando, roubo e associação criminosa. Os crimes aconteceram no dia 7 de fevereiro deste ano, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da cidade.

De acordo com o delegado titular do 4º DIP, Ricardo Cunha, o infrator foi interceptado na casa onde morava, localizada na avenida Ouro, conjunto Braga Mendes, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte. O mandado de prisão foi expedido no dia 13 de março deste ano, pelo juiz Genesino Braga Neto, da 10ª Vara Criminal da Comarca de Manaus.

A autoridade policial explicou que no dia da ação criminosa Carlison, Rogério Souza de Almeida, 25, Fernando Barroso Gomes, 21, e uma mulher, até o momento não identificada, estavam em um veículo roubado modelo Fiat Palio, de cor cinza e placas não divulgadas, e haviam roubado um aparelho celular de um adolescente na rua da Prata, antiga Pista da Raquete, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, quando avistaram a motocicleta de um investigador de Polícia. O servidor estava no local realizando notificações relacionadas ao trabalho, segundo Cunha.

“A mulher estava conduzindo o veículo em que os infratores estavam. Fernando desceu do carro armado e, no momento em que o policial civil percebeu a ação criminosa, fingiu ter deixado cair uma bolsa no chão e sacou a arma que carregava. Fernando e o investigador travaram luta corporal e Rogério tentou ajudar o comparsa, porém acabou alvejado no peito. Após o confronto, o bando fugiu do local”, relembrou o delegado.

Rogério foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Doutor João Lúcio Pereira Machado, na Zona Leste, onde veio a óbito horas depois, no centro cirúrgico. Naquele mesmo dia Fernando foi preso em flagrante na recepção do local, por latrocínio tentado, roubo e associação criminosa. A mulher, integrante do bando, segue sem identificação.

Na época, Carlison conseguiu empreender fuga e estava sendo procurado pela polícia. A partir do depoimento de Fernando, o delegado Ricardo Cunha representou à Justiça o pedido de prisão preventiva em nome do fugitivo. O jovem foi indiciado por latrocínio tentado, roubo e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), localizada no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

Ricardo Cunha pede às pessoas que possam colaborar com informações relacionadas à identificação e localização da mulher envolvida na ação criminosa, que entrem em contato com os policiais civis do 4º DIP pelo número da unidade policial (92): 3214-8001 ou ao 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu o delegado.

Com informações da assessoria